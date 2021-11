40-letni kłusownik, wpadł w ręce policjantów, po tym jak uśmiercił dwie sarny. Mężczyzna nielegalnie polował na dzikie zwierzęta Karolina Kos

Policjanci, po otrzymaniu zgłoszenia, udali się do miejscowości Przyłęk, gdzie miały znajdować się dwie martwe sarny. Po przybyciu na miejsce zdarzenia, okazało się, że zwierzęta zostały złapane we wnyki, przez jednego z kłusowników. Niczego nie świadomy winowajca, pojawił się we wskazanym miejscu i wpadł wprost w ręce policjantów.