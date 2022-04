Aluron CMC Warta Zawiercie 0:3 ZAKSA Kędzierzyn Koźle. Kolejny mecz półfinałowy odbędzie się w sobotę

Półfinał w Zawierciu: Aluron CMC Warta Zawiercie 0:3 ZAKSA Kędzierzyn-Koźle

Pierwszy punkt w tym ważnym dla Zawiercia meczu zdobył Patryk Niemiec. Ta walka o marzenia nie była prosta, bo szybko na prowadzenie wyszli zawodnicy ZAKSY. Skutecznie punktował Łukasz Kaczmarek, a jego ataki były nie do zatrzymania. Podobnie jednak Uros Kovacevic i Facundo Conte, którzy zdobywali kolejne punkty. To właśnie Uros zdobywał kolejne ważne oczka, dzięki którym przewaga Kędzierzyna była coraz mniejsza. Atmosfera robiła się coraz gorętsza co zaskutkowało także żółtą kartką dla Conte. Tej przewagi nie udało się odrobić i pierwszy set zwyciężyli siatkarze z Kędzierzyna. 25:20.