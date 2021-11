Aluron CMC Warta Zawiercie przegrywa 0:3 z ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle. Zobaczcie zdjęcia

Emocjonująca pierwsza część spotkania

Kędzierzynianie z ogromną przewagą

Od przewagi, ale i błędów w zagrywce drugą część spotkania rozpoczęli Kędzierzynianie. As Konarskiego pozwolił Zawiercianom, by dogonić drużynę gości jeszcze na początku seta. Okazało się jednak, że nie na długo. Pierwszy czas dla Aluronu był potrzebny, kiedy ZAKSA odskoczyła już na 11:7. Po raz kolejny blokowany był Facundo Conte, a przewaga ZAKSY tylko się zwiększała. W tej części spotkania, drużyna gości pozostała poza zasięgiem Aluronu CMC Warty Zawiercie. Po wygranej 25:13, przyjezdna drużyna objęła prowadzenie 2:0 w całym spotkaniu.

Kędzierzyn z trzema punktami

Kędzierzynianie dyktowali wygląd trzeciej części spotkania. Szybko zapewnili sobie trzy oczka przewagi po skutecznych akcjach i punktowej zagrywce Dawida Smitha. Kolejne punkty zdobywał Łukasz Kaczmarek, co pozwoliło gościom na utrzymanie siedmiu punktów przewagi. Konarski z Orczykiem pracowali nad zmniejszeniem przewagi gości, co asem serwisowym przypieczętował Miguel Tavares. Goście wciąż mieli kilka oczek bezpiecznej przewagi. Po skutecznych akcjach gości ta przewagi wynosiła znów siedem punktów. Po stronie Aluronu najlepiej widoczna była gra Konarskiego. Nie pozwoliła jednak na to, by uciec gościom - ZAKSA wygrała trzeciego seta z wynikiem 25:14.