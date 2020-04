Bezpłatne maseczki w Irządzach. Gdzie je odbierzemy?

Od 16 kwietnia w całym kraju obowiązuje powszechny obowiązek zakrywania nosa i ust podczas przebywania poza domem. Można do tego użyć maseczki ochronnej, szalika lub apaszki. Nos i usta będziemy musieli zakrywać m.in. na ulicy, w sklepach, aptekach, kościołach, parkach, lasach, taksówkach i komunikacji miejskiej. To jeden ze sposobów, który ma ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa i pozwolić na powolne "odmrażanie" polskiej gospodarki.

W gminie Irządze szyciem maseczek ochronnych wielokrotnego użytku pracownicy Środowiskowego Domu Samopomocy oraz pracownicy obsługi Szkoły Podstawowej im. Jana Ledwocha w Irządzach. Bezpłatne maseczki można odbierać od poniedziałku do piątku w Urzędzie Gminy (od 9 do 14). Trzeba spełnić jednak kilka warunków. Maseczki trafią jedynie do mieszkańców gminy, którzy nie mogą zabezpieczyć się we własnym zakresie. Jedna maseczka przypada na jedną osobę ujętą w systemie śmieciowym. Wcześniej trzeba jednak zadzwonić do urzędu lub osobiście zgłosić zapotrzebowanie.