Bezrobocie w powiecie zawierciańskim wzrosło o 155 osób

Pandemia koronawirusa to trudny czas dla wielu pracodawców. Niektórzy muszą zmierzyć się z problemami finansowymi i decydują się na zwolnienia grupowe lub obniżki pensji. Przypomnijmy, że o zwolnieniach grupowych mówimy, gdy pracodawca zatrudniający co najmniej 20 pracowników ma zamiar w ciągu najbliższych 30 dni zwolnić 10 pracowników (gdy ma mniej niż 100 pracowników), 10 proc. pracowników (firma 100-300 pracowników) lub 30 pracowników (gdy ma więcej niż 300 pracowników). Jednym z najbardziej istotnych etapów przeprowadzania zwolnień grupowych jest powiadomienie o przyjętych ustaleniach dotyczących grupowego zwolnienia powiatowego urzędu pracy.

W Zawierciu i powiecie zawierciańskim do końca kwietnia nie było zwolnień grupowych. Przybyło jednak sporo osób bezrobotnych. W Powiatowym Urzędzie Pracy w kwietniu zarejestrowało się o 155 osób więcej, niż w marcu. Znaczna część tej liczby to kobiety. W marcu zarejestrowanych były 1373 kobiety. W kwietniu ich liczba wzrosła do 1453 osób.