Biblioteka publiczna w Zawierciu czynna od 11 maja

Biblioteka w Pałacyku Szymańskiego w poniedziałki, środy i czwartki czynna jest od 8 do 15. We wtorki i piątki czynna jest od 11 do 18. Filia nr 2 dla dzieci i młodzieży otwarta jest w poniedziałki i środy od 11 do 18, a we wtorki i piątki od 8 do 15. W czwartki czynna jest od 10 do 15.

Filia nr 4 w poniedziałki i środy jest otwarta w godzinach 11-18. We wtorki i piątki skorzystamy z niej w godzinach 8-15. W czwartki czynna jest od 10 do 15. Filia nr 6 w Kromołowie w poniedziałki i piątki czynna jest od 9 do 17. We wtorki i środy otwarta będzie od 8 do 15. W czwartki książki wypożyczymy od 11 do 15.

Filia nr 9 (oddział dla dzieci) w poniedziałki i środy czynna jest od 8 do 15, a we wtorki i piątki od 10 do 17. W czwartki czynna jest od 10 do 15. Filia nr 10 czynna jest w poniedziałki i środy od 11 do 18. We wtorki i piątki książki wypożyczymy od 8 do 15. W czwartki filia działać będzie od 10 do 15.

Filia w Blanowicach i filia w Bzowie na razie pozostają zamknięte.