Black Friday w Zawierciu. Promocje już się zaczęły - co kupimy w promocyjnej cenie?

Black Friday 2021 w Zawierciu

26 listopada to w tym roku tzw. "Black Friday". W tym dniu, we wszystkich sklepach ma miejsce zakupowe szaleństwo. Tysiące produktów dostaniemy w niższych cenach. W wielu miejscach promocje już się rozpoczęły. Obniżki dotyczą wielu sprzętów AGD, także w zawierciańskich sklepach. Taniej kupimy na przykład telefony, telewizory, czy ekspresy do kawy. Sieć Rossmann ogłosiła w tym roku ogromne obniżki cen perfum. Zapachy topowych marek dostaniemy w bardzo niskich cenach. Sklepy typu Lidl, czy Biedronka oferują także sporą gamę produktów objętych promocją w ramach Black Friday. Sprawdźcie w galerii, co w Zawierciu kupimy taniej.