Budynek dawnej łaźni miejskiej w Zawierciu odzyskał blask ZDJĘCIA

Za nami pierwszy krok w kierunku rewitalizacji zabytkowego osiedla TAZ w Zawierciu. Gruntowny remont przeszedł budynek dawnej łaźni miejskiej. W ramach robót budowlanych wykonano prace związane z renowacją i odtworzeniem wszystkich elewacji budynku wraz z konstrukcją dachu. Wyremontowano także wnętrze budynku.

Cała inwestycja kosztowała prawie 3,8 mln złotych. Większa część kwoty pochodziła z środków z zewnętrznych. Dofinansowanie w ramach ZIT wyniosło nieco ponad 2,7 mln złotych. Dodatkowo miasto otrzymało ponad 327 tys. złotych dofinansowania z budżetu państwa.

W budynku mają znajdować się pomieszczenia muzealne i galeryjne. Nieoficjalnie mówi się, że to właśnie do tego budynku przeniesiona zostanie galeria muzealna im. L. Dutki, która do niedawna mieściła się przy ulicy Leśnej.