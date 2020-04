Cały powiat szyje maseczki dla medyków i mieszkańców

Od 16 kwietnia musimy zasłaniać nasze usta oraz nosy. Przydają się do tego bawełniane maseczki ochronne, które są szyte w całym powiecie zawierciańskim. Nie brakuje akcji charytatywnych, które szyją takie maseczki dla medyków. Gminy szyją natomiast dla swoich mieszkańców. Maseczki można także kupić w niektórych sklepach.

Od 16 kwietnia w całym kraju obowiązuje powszechny obowiązek zakrywania nosa i ust podczas przebywania poza domem. Można do tego użyć maseczki ochronnej, szalika lub apaszki. Nos i usta będziemy musieli zakrywać m.in. na ulicy, w sklepach, aptekach, kościołach, parkach, lasach, taksówkach i komunikacji miejskiej. To jeden ze sposobów, który ma ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa i pozwolić na powolne "odmrażanie" polskiej gospodarki. Za brak maseczki grozi nam mandat do 500 złotych. W powiecie prowadzone są akcje charytatywne W całym powiecie zawierciańskim już od pewnego czasu trwa akcja szycia maseczek ochronnych. Część osób pracuje charytatywnie i przekazuje ja np. zawierciańskiej służbie zdrowia. Takie działania podejmują m.in. wychowanki Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Zawierciu oraz I Liceum Ogólnokształcące im. S. Żeromskiego Z Oddziałami Dwujęzycznymi w Zawierciu. Nauczyciele, absolwenci i rodzice uczniów popularnego "Żeroma" wykonali ponad 2,5 tysiąca maseczek, które trafiły m.in. do szpitali w Myszkowie i Olsztynie, Domu Dziecka we Górze Włodowskiej, Grupy Jurajskiej GOPR, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu oraz przychodni w Porębie. Trafiły także do Referatu Rewitalizacji w Zawierciu, skąd mogą je pobierać mieszkańcy osiedla Stary Rynek.

- Obecnie mamy trzy placówki medyczne, którym obiecaliśmy dostarczyć maseczki ochronne. Niewykluczone, że później zaczniemy także szyć maseczki dla "zwykłych" mieszkańców, ale będziemy chcieli to w jakiś sposób usystematyzować. W akcję #ŻeromPomaga zaangażowanych jest około 30 osób, ale tych szyjących jest tylko 15. To wolontariat, wszystko robimy za darmo. Nikt za maseczki nie płaci. Staramy się, aby do każdej placówki medycznej trafiło 400-500 maseczek. Na ten moment uszyliśmy ich już ponad 2,5 tys. - mówi Joanna Dziechciarz-Duda z I LO w Zawierciu. - Jak można nam pomóc? Przekazując materiały. Towarem deficytowym są obecnie gumki, dzięki którym można nosić maseczki. Będziemy wdzięczni za udostępnienie nam takiego materiału. Można także wpłacać pieniądze na konto Centrum Rozwoju Lokalnego w Zawierciu, które zakupi dla nas materiały. Zapraszamy także do współpracy osoby, które chcą nam pomóc. Szczególnie te, które potrafią szyć - dodaje.

Jest także grupa "Szyjemy Maseczki dla Medyków (Zawiercie)", która uszyła już ponad 7 tys. maseczek. Trafiły do szpitali w całym kraju. Dostali je także pracownicy pogotowia, przychodni oraz strażacy. Maseczki szyją także gminy W akcję szycia maseczek zaangażowali się także instruktorzy z Miejskiego Ośrodka Kultury w Łazach. Do tej pory uszyli już ponad 400 bawełnianych maseczek ochronnych. Dołączyli do nich także seniorzy z UTW Łazy oraz Klubu Seniora Semafor. Maszeczki trafiły m.in. do przychodni zdrowia w Łazach oraz jednostek straży pożarnej. Dystrybuowane są także do mieszkańców gminy Łazy. Rozdawano je mieszkańcom, którzy stali w kolejkach do sklepów spożywczych lub aptek. Dystrybucja w poszczególnych sołectwach będzie się odbywać za pośrednictwem sołtysów. - Przyłączamy się do akcji pomocy dla naszych mieszkańców. Uszyte maseczki trafiają do potrzebujących, m.in. do strażaków, wolontariuszy pomagających osobom starszym, do przychodni zdrowia Promed w Łazach. Planujemy również dystrybucję w poszczególnych sołectwach gminy Łazy przez miejscowych sołtysów – podkreśla Grzegorz Piłka, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Łazach. Wszyscy chętni mogą nam pomóc i przekazać potrzebne do szycia materiały: gumki i bawełnę. Wystarczy zadzwonić do naszego ośrodka (tel. 32 67 29 453). Będziemy kontynuować naszą akcję i szyć maseczki dla kolejnych potrzebujących - dodaje.

Na pomoc gminy mogą liczyć także mieszkańcy Zawiercia. W akcję szycia maseczek z certyfikowanej bawełny zaangażowały się już MOPS Zawiercie, Hufiec ZHP Ziemi Zawierciańskiej, KGW z Blanowic, Żerkowic, Karlina, Łośnic i Bzowa. - Obecnie trwa akcja szycia maseczek dla mieszkańców Zawiercia. W pierwszej kolejności trafią one do seniorów, a więc osób, które ukończyły 60. rok życia. Wszystkie organizacje senioralne mogą zgłaszać do nas zapotrzebowanie na maseczki (tel. 666 023 119) - mówi Łukasz Konarski, prezydent Zawiercia.

Jednocześnie Zawiercie zachęca do kontaktu osoby, które chciałyby włączyć się w akcję szycia maseczek ochronnych dla mieszkańców gminy. Maseczki ochronne szyje także gmina Ogrodzieniec. Szyją słuchacze UTW Ogrodzieniec oraz pracownicy Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Ogrodzieńcu. Maseczki ochronne możemy także kupić w sklepach i internecie Inni szyją bardziej designerskie maseczki, które sprzedają w internecie. Maseczki możemy kupić w MaZo Kreacja. Kosztują 7 złotych. Kontakt ze szwalnią jest możliwy za pośrednictwem Facebooka.

- W obecnej sytuacji informujemy, że na razie Wasze zamówienia są realizowane w zaciszu naszej pracowni. W celu odbioru będziemy umawiać się telefonicznie na konkretne godziny. Wszystkie zamówienia możemy omówić telefonicznie (tel. 533852138), mailowo (mazokreacja@gmail.com) lub przez naszą stronę na Facebooku. - czytamy na stronie MaZo Kreacja. Maseczki można kupić także w zawierciańskim Butik Moda + Size. Wykonane są z czarnej pianki i kosztują 35 złotych. Można kupić je bezpośrednio w sklepie lub kontaktując się z nim za pośrednictwem Facebooka. Możliwa wysyłka towaru. Maseczki wielorazowe w hurtowni Amon w Zawierciu kosztują 8 złotych. Maseczki szyje także Stylówka Sówka w Zawierciu. Kosztują 6 złotych. Trzeba na nie poczekać ok. 5 dni. Za 10 złotych dostaniemy czarne profilowane maseczki. Wysyłka kurierem (15 zł) lub paczkomatem (13 zł). Kontakt ze sklepem za pośrednictwem Facebooka.

