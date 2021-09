Chaos na dworcu PKP w Zawierciu. Główne wejście prawie rok jest nieczynne. Wyłączona także część tunelu podziemnego Wiktoria Żesławska

Już blisko rok nieczynne jest wejście główne do dworca PKP w Zawierciu. W lipcu pytaliśmy spółkę, kiedy się to zmieni. Otrzymaliśmy odpowiedź, iż po wyłonieniu wykonawcy. Do dziś nic w tej kwestii się nie zmieniło, a dodatkowo zamknięta zostanie część tunelu prowadzącego do peronu 2. To kolejne poważne utrudnienia zwłaszcza dla niepełnosprawnych pasażerów.