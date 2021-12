Coraz więcej chorych na oddziale covidowym w Zawierciu. Brakuje łóżek, pacjenci wymagają leczenia

W Szpitalu Powiatowym w Zawierciu sytuacja na oddziale covidowym jest ciężka. Codziennie przybywa tam chorych. W ostatnim czasie pojawiło się tam także więcej łóżek dla osób wymagających hospitalizacji. Niestety, pomimo zwiększenia tej liczby, już prawie wszystkie są zajęte. Zdecydowana większość trafiających na oddział wymaga natychmiastowej tlenoterapii i leczenia.

- Sytuacja jest bardzo trudna, tydzień temu zwiększyliśmy liczbę tzw. łóżek covidowych z 60 do 85. W tej chwili 79 z nich jest już zajętych. Pacjenci trafiają do szpitala w ciężkim stanie, właściwie każdy pacjent przyjmowany na oddział wymaga tlenoterapii, a osoby najciężej chore wspomagania oddychania respiratorem. Wśród pacjentów przeważają osoby niezaszczepione (ok. 70% hospitalizacji). Przedział wiekowy jest bardzo różny. Wielu pacjentów to osoby młode 30-50 lat, niezaszczepione, które przyjeżdżają do szpitala z już rozwiniętym zapaleniem płuc i dusznością. Niestety postęp choroby często bywa nieprzewidywalny. Są także osoby w starszym wieku – to najczęściej pacjenci z wielochorobowością, szczepieni na początku tego roku - przekazuje Agata Kalafarska-Winkler, Specjalista ds. współpracy z otoczeniem i zarządzania informacją dot. COVID-19 w Szpitalu Powiatowym w Zawierciu.