Czy połączenie Zawiercie-Kraków zostanie utrzymane? Interpelację złożył radny Mariusz Golenia Wiktoria Żesławska

Gmina zapowiada podjęcie kroków w celu utrzymania połączenia. Karolina Misztal

Od stycznia tego roku mieszkańcy Zawiercia mogą dojechać bezpośrednim pociągiem do Krakowa. Radny Rady Miasta Zawiercie Mariusz Golenia wystosował w tej sprawie interpelację, by gmina podjęła kroki w celu utrzymania tego połączenia. Dla mieszkańców to duże ułatwienie.