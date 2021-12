Do Zawiercia co rano kursuje przepełniony autobus z Kromołowa. Pasażerowie od dawna zgłaszają problemy

Zapytaliśmy ZKM w Zawierciu, czemu sytuacja tak wygląda. Otrzymaliśmy odpowiedź, że na tę trasę wysyłane są dwa autobusy, czemu zaprzeczają pasażerowie, a także zdjęcia z ostatnich miesięcy. Widać na nich, że w autobusie ciężko o centymetr wolnej przestrzeni.

- Jechały dwa mniejsze pojazdy, czyli każdy pasażer miał zapewnioną możliwość przejazdu.

To nasza praktyka, gdy nie możemy zadysponować dłuższego autobusu, ale co do zasady wysyłamy pojazdy dostosowane do potrzeb podróżnych (bazujemy na wcześniejszych doświadczeniach, bieżących ocenach kierowcy i ew. historycznych zgłoszeniach pasażerów). Wyjątkiem jest awaria albo zaplanowany/obowiązkowy przegląd techniczny, wtedy właśnie jest wysyłany dostępny pojazd zastępczy, co miało miejsce w opisywanej sytuacji. Plus, jeśli to konieczne (np. godziny szczytu), rusza drugi autobus jako tzw. dublet. Dodam, że przez ostatni miesiąc kurs, o którym Pani pisze, był realizowany mniejszym pojazdem, co wynikało - z niezależnego od nas - remontu drogi w sołectwie Karlin (np. pracujące maszyny uniemożliwiały przejazd większym autobusom, a wspomniany kurs linii 5 jest właśnie realizowany przez pojazd, który realizuje linie 8 – obsługującą sołectwo Karlin) - przekazał nam Maciej Zaremba z ZKM w Zawierciu.