Dokładnie 10 lat temu doszło do katastrofy kolejowej pod Szczekocinami. W niedzielę odbędą się obchody Wiktoria Żesławska

Wiele osób nie zapomni tego dnia do końca życia. Na pewno będą to pasażerowie dwóch pociągów, które 3 marca 2012 roku zderzyły się w Chałupkach, pod Szczekocinami. W katastrofie zginęło 16 osób, a ponad 150 zostało rannych. To ogromna tragedia, w której bohaterami byli mieszkańcy okolicy. Dziś mija 10 lat od katastrofy.