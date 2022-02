Dominik Jastrząb, bilardzista z Zawiercia może jechać na Mistrzostwa Świata w USA. Potrzebne są jednak pieniądze

Można pomóc Dominikowi spełnić marzenie

Dominik Jastrząb to utalentowany nastolatek z Zawiercia. Ma zaledwie 16 lat, a już udało mu się zdobyć tytuł Mistrza Europy w bilardzie, a w 2021 roku udało mu się zdobyć tytuł Mistrza Świata Juniorów Młodszych. Jego talent został dostrzeżony i Dominik otrzymał zaproszenie na Mistrzostwa Świata Seniorów. Zawody odbywają się w Las Vegas. Taki wyjazd jest kosztowny - oszacowano to na około 16 tysięcy złotych. By spełnić to marzenie, Dominik potrzebuje wsparcia finansowego. W sieci powstała zbiórka.