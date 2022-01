Dwóch kierowców straciło już prawo jazdy na terenie powiatu. Zapłacili wysokie mandaty Wiktoria Żesławska

Według nowego taryfikatora zapłacili słoną karę za przekroczenie prędkości. KPP w Zawierciu

Od 1 stycznia, kierowcy mają jeszcze większą motywację do tego, by zdjąć nogę z gazu. Stawki mandatów zwalają z nóg. Mimo to, już w pierwszych dniach ich obowiązywania, w samym powiecie zawierciańskim dwóch kierowców straciło prawo jazdy i zapłaciło po 1500 złotych mandatu!