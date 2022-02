Dwóch nietrzeźwych kierowców zatrzymanych na drogach powiatu zawierciańskiego

Dwóch pijanych kierowców w powiecie

To nie są pozytywne wieści z regionu. W miniony weekend, funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu, zatrzymali dwóch pijanych kierowców. To 52-letnia kobieta, która wsiadła za kierownicę mając ponad 2 promile alkoholu i mężczyzna, który wydmuchał prawie dwa razy tyle. W dodatku, prowadził samochód osobowy nie mając do tego odpowiednich uprawnień. Kierowcy zostali srogo ukarani.