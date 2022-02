Dzień kobiet w Zawierciu - pojawi się Katarzyna Bosacka, znana dziennikarka. Przygotowano wiele atrakcji

Dzień Kobiet w Zawierciu z wieloma atrakcjami

Choć do dnia kobiet jest jeszcze sporo czasu, bo przypada on jak co roku na 8 marca. Już teraz wiemy jednak, że w Zawierciu z tej okazji nie zabraknie atrakcji dla mieszkanek miasta. Specjalnym gościem z okazji tego święta będzie sama Katarzyna Bosacka - znana z telewizji dziennikarka, uczestniczka wielu programów.

- Gościem specjalnym wydarzenia będzie Katarzyna Bosacka - dziennikarka, autorka książek, publicystka, w przeszłości prowadząca programy telewizyjne „Wiem, co jem" i „Wiem, co kupuję”. Spotkanie rozpocznie się o godz. 17:00 - informuje Urząd Miejski w Zawierciu.

Panie z Zawiercia będą mogły zadbać także o swój wygląd i swoje zdrowie. Przygotowano specjalne pokazy, a także bezpłatne badania. Organizatorami dnia kobiet w Zawierciu jest Zawierciańskie Forum Kobiet, Miejski Ośrodek Kultury w Zawierciu i Uniwersytet Trzeciego Wieku w Zawierciu.