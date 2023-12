Dziennik Zachodni i partnerzy rozdawali w Zawierciu żywe choinki w zamian za surowce wtórne. Znakomita frekwencja i wiele radości. ZDJĘCIA

- Ta akcja odbędzie się w kilku miastach ciesząc się dużym zainteresowanie. Zapraszamy w także na naszą plantację w Będzinie-Grodźcu. To okazja do rodzinnego spaceru po lesie, a na miejscu jak co roku, każdy ma szansę nie tylko samodzielnie wybrać tę najpiękniejszą choinkę rosnącą na plantacji, która idealnie pasować będzie do jego wnętrza. To również okazja do samodzielnego wycięcia drzewka. Do wyboru co najmniej kilkanaście tysięcy drzewek. Zapraszamy w dwa weekendy przedświąteczne sobota i niedziela od 9.00 do 15.00. Pomagamy przy wycince, pakujemy, możemy też doradzić - mówi Bartosz Żak, leśniczy z Nadleśnictwa Siewierz.