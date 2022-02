Dziki uprzykrzają życie mieszkańcom osiedla Kromołów. Nie boją się ludzi i pojawiają się w dużych grupach

W zdecydowanej większości przypadków dziki nie są niebezpieczne dla człowieka. Jednak ich widok często wzbudza w ludziach niepokój. Nic dziwnego, zwłaszcza, kiedy pojawiają się w wielkich grupach. Mieszkańcy osiedla Kromołów - ulicy Niemcewicza i Harcerskiej, złożyli petycję do prezydenta miasta Zawiercie. Jak mówią, przez dziki nie są w stanie spokojnie żyć, a te pojawiają się coraz częściej i coraz liczniej.

- Zwracamy się z prośbą o interwencję i podjęcie działań, mających na celu ograniczenie obecności dzików na naszym osiedlu. Codziennie jesteśmy świadkami sytuacji, w których dzikie zwierzęta wkraczają na tereny zamieszkałe. Dziki pojawiają się nie tylko wieczorem i w nocy, ale żerują w ciągu dnia, co wywołuje niepokój wśród wielu z nas, głównie dzieci, które boją się wracać do domu ze szkoły. Boimy się wyjść na spacer, jesteśmy ograniczeni, co do wyjść poza swoją posesję. Zwierzyna nie reaguje na krzyk, sygnał dźwiękowy samochodu. Nie wiemy co mamy robić. Pojawiają się lochy z małymi (matka i 11 małych, matka i 7 małych) oraz pojedyncze dziki. Panie prezydencie, jesteśmy bezsilni - zwracają się do Prezydenta mieszkańcy.