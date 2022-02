Eko patrol Straży Miejskiej w Zawierciu. Będą egzekwować przepisy uchwały antysmogowej i nie tylko

Straż Miejska w Zawierciu uruchomiła eko patrol

Uchwała antysmogowa weszła w życie w 2022 roku. Mieszkańcy nie mogą ogrzewać domów starymi piecami, tzw. "kopciuchami", starszymi niż 10 lat. Władze gmin mają czuwać nad przestrzeganiem tych przepisów i egzekwować, by starych pieców nie było już w żadnym budynku. W Zawierciu uruchomiono właśnie eko patrol Straży Miejskiej. To oni będą odpowiadać za realizację wielu zadań związanych z ekologią i oczywiście jakością powietrza.

Należy pamiętać, że wysokie kary mogą zostać nałożone nie tylko za posiadanie starego pieca. Ważne jest, co do tego pieca wkładamy. Spalanie paliw, czy na przykład śmieci, może skończyć się wysokim mandatem. Straż Miejska w Zawierciu przypomina co zrobić, by mieć realny wpływ na jakość powietrza w najbliższej okolicy: