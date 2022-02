Firma Octagon zainwestuje w Zawierciu blisko 10 milionów złotych. Będą nowe miejsca pracy

Octagon inwestuje w Zawierciu

Firma Octagon znana jest już już w wielu krajach świata. Ich odzież można dostać na przykład w Anglii, Niemczech, czy w Bułgarii. Co ciekawe, jest to firma, która pierwsze kroki w biznesie stawiała 12 lat temu w Zawierciu. Przez dwanaście lat osiągnęli ogromny sukces, który pozwolił im na to, by dalej się rozwijać.