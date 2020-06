Frekwencja wyborcza w powiecie zawierciańskim. Wybory prezydenckie 2020 r.

Państwowa Komisja Wyborcza ogłosiła frekwencję, jaką zanotowano w poszczególnych miastach i gminach do godziny 12. W województwie śląskim wyniosła ona 24,07 procent. W całym województwie wydano 823 463 karty do głosowania. Liczba osób uprawnionych do głosowania w Śląskiem to 3 420 978 osób.

Frekwencja w powiecie zawierciańskim

W powiecie zawierciańskim frekwencja wyborcza do godziny 12 wyniosła 23,02 proc. W całym powiecie wydano w sumie 21 767 kart do głosowania. Liczba uprawnionych do głosowania wynosi tu 94 565.

Ile osób głosowało w gminach powiatu zawierciańskiego?

Jak frekwencja wyglądała w poszczególnych gminach powiatu zawierciańskiego?

Gmina Irządze - 24,13 proc.

Gmina Kroczyce - 23,99 proc.

Gmina Łazy - 22,17 proc.

Gmina Ogrodzieniec - 22,52 proc.

Gmina Pilica - 22,99 proc.

Miasto Poręba - 22,13 proc.

Gmina Szczekociny - 20,49 proc.

Gmina Włodowice - 21,28 proc.

Miasto Zawiercie - 24,33 proc.

Gmina Żarnowiec - 19,27 proc.*