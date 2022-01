Fundacja Elementarz będzie wciąż prowadzić Szkołę Podstawową nr 14 w Zawierciu-Bzowie

Fundacja poprowadzi szkołę przez kolejne trzy lata

Szkoła Podstawowa nr 14 w Zawierciu-Bzowie jest od 10 lat prowadzona przez fundację "Elementarz". Umowa fundacji kończy się 31 sierpnia br., co w ostatnim czasie było przedmiotem dyskusji między fundacją, a gminą Zawiercie. W grudniu 2021 roku przedstawiono fundacji pomysł, by w placówce powstało archiwum. Od grudnia trwały dyskusje i odbywały się kolejne spotkania. Ostatnie odbyło się dziś, 21 stycznia. Podczas spotkania zaplanowano podpisanie umowy z fundacją na kolejne trzy lata.

- Na dzisiejszym spotkaniu podjęto decyzję o przedłużeniu umowy z fundacją na prowadzenie szkoły na okres kolejnych trzech lat - przekazała nam Joanna Heller, dyrektor placówki.

W szkole stacjonarnie uczy się ponad 40 uczniów, a także ponad 20 w oddziale przedszkolnym. Ponadto, dla wielu uczniów placówka prowadzi także nauczanie domowe. Są to uczniowie, którzy wraz z rodzicami tymczasowo przebywają za granicą, ale chcą uczyć się w polskiej szkole. Związane jest to także z chęcią powrotu do kraju w przyszłości. Uczenie się w polskiej szkole jest ważne dla tych uczniów, by po powrocie do kraju, mogli spokojnie wrócić do klas z rówieśnikami. Nauczyciele, uczniowie i rodzice zadowoleni są z tego, jak funkcjonuje placówka. Jest nowocześnie wyposażona, bierze udział w wielu projektach - na przykład w projekcie Erasmus. Niedługo po ogłoszeniu pierwszych planów gminy wobec placówki złożona została petycja w tej sprawie. To ważne miejsce dla mieszkańców osiedla Bzów. Przez kolejne trzy lata placówka ma być niezmiennie prowadzona przez fundację "Elementarz".