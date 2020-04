Gazyfikacja gminy Kroczyce rozpocznie się w 2022 roku

Polska Spółka Gazownictwa planuje rozpocząć w 2022 roku gazyfikację gminy Kroczyce. To ważna inwestycja, która podniesie komfort życia mieszkańców gminy. Kosztować będzie około 10 milionów złotych. Co ważne, koszt całej inwestycji zostanie pokryty przez Polską Spółkę Gazownictwa. Kroczyce nie będę musiały mieć wkładu własnego.

Gazyfikacja gminy Kroczyce to efekt zaangażowania mieszkańców. W 2018 roku Polska Spółka Gazownictwa prowadziła ankiety, w których badała wstępne zapotrzebowanie na gaz ziemny. Po przeprowadzeniu analizy ekonomicznej zdecydowała się na zainwestowanie właśnie w gminie Kroczyce. Obecnie trwa opracowywanie dokumentacji projektowej. Umowa na jej wykonanie została podpisana w kwietniu 2019 roku. W marcu 2020 roku gmina przesłała oficjalny wniosek o dokonanie zmian w projekcie, który został przedłożony do konsultacji. Wśród uwag znalazło się zwiększenie średnicy planowanego gazociągu, który pozwoli na przedłużenie go do kolejnych miejscowości.