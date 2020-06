GDDKiA ogłosiła przetarg na projekt dla obwodnicy Kroczyc, Pradeł, Szczekocin i Goleniów

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach ogłosiła przetargi na dokumentację projektową czterech nowych obwodnic w województwie śląskim. Chodzi o obwodnicę Kroczyc, Pradeł, Szczekocin i Goleniów w powiecie zawierciańskim. Wszystkie te miejscowości łączy jedna droga - DK 78. To bardzo popularna i bardzo zatłoczona droga krajowa, łącząca dwa województwa śląskie i świętokrzyskie.

Ogromne natężenie ruchu, a droga przestarzała

To właśnie tędy odbywa się główny transport ze Śląska w stronę Kielc. To też trasa, którą można dotrzeć w okolice lotniska w Pyrzowicach. niestety wspomniana „krajówka” ma jedna, podstawową wadę. Przebiega w większości przez centra miast i wsi. To przestarzała droga, która przy obecnym natężeniu ruchu drogowego jest niewystarczająca. Jeden pas w jednym kierunku dla tak ruchliwej trasy sprawia, że codziennie w centrach miast, pzrez stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa mieszkańców. Od ponad 20 lat o budowę obwodnicy Zawiercia i Poręby walczyli mieszkańcy i samorządowcy powiatu zawierciańskiego. W grudniu ubiegłego roku przedstawiciele GDDKiA podpisali umowę na projekt i budowę pierwszego odcinka obwodnicy Zawiercia i Poręby. Wykonawcą zostało konsorcjum firm Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Kobylarnia S.A. oraz Mirbud S.A. Pierwszy odcinek obwodnicy Zawiercia i Poręby będzie mieć 16,664 kilometrów długości. Będzie biegł od Siewierza, przez Porębę aż do zawierciańskiej dzielnicy Kromołów. Ta część inwestycji kosztuje 414, 7 mln złotych. Jeśli uda się dotrzymać terminu, to droga będzie gotowa w II kwartale 2023 roku.