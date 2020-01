GDDKiA wybrała firmę, która zaprojektuje drugą część obwodnicy Zawiercia

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wybrała właśnie firmę, która zaprojektuje II część obwodnicy Zawiercia. Chodzi o drogę krajową nr 78. To główny szlak komunikacyjny m.in. ze Śląska do Kielc i województwa świętokrzyskiego. Obwodnica pozwoli ominąć Porębę i Zawiercia.

To 7,7 kilometra drogi

7,7-kilometrowy odcinek obwodnicy zaprojektuje firma Multikonsult Polska. Zrobi to za 2,93 mln zł w ciągu 17 miesięcy. Potem, zgodnie ze specyfikacją przetargową będzie wspierała GDDKiA w kolejnym przetargu dotyczącym wyłonienia wykonawcy tego odcinka. Jeśli przetarg będzie się przedłużał, budowa może potrwać znacznie dłużej, niż budowa pierwszej części obwodnicy.

Trudne i za drogie przetargi

Przypomnijmy. Nieco ponad 24 –kilometrową obwodnicę Zawiercia podzielono na dwa odcinki. Początkowo GDDKiA ogłosiła przetarg na całą obwodnicę czyli oba odcinki jednocześnie. Niestety 22 maja 2019 roku trzeba go było unieważnić, bo oferty wykonawców znacznie przewyższyły możliwości budżetowe GDDKiA. Po otwarciu ofert w przetargu na budowę obu odcinków odcinki obwodnicy Poręby i Zawiercia, okazało się, że gdyby przyjęto, że wygrają oferty najtańsze, to w przypadku pierwszego odcinka obwodnicy, GDDKiA musiałaby dołożyć ponad 148 mln zł, a w przypadku kolejnego ponad 45 mln zł. To spora kwota, której w budżecie GDDKiA po prostu brakowało.