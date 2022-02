Gościniec Jurajski w Podlesicach przyjmie 30 osób z Ukrainy. Otworzą się przed sezonem, by pomóc

Gościniec Jurajski znajduje się w miejscowości Podlesice, w samym centrum Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Ten obiekt otwierany jest głównie na sezon letni, teraz stoi pusty. Miało tak być do końca kwietnia, lecz dyrekcja postanowiła inaczej. Wspólnymi siłami z chętnymi do pomocy pracownikami, gościniec zostanie uruchomiony wcześniej. Bezpłatnie udostępnią 10 pokoi, które pomieszczą 30 osób. Mogą tu przyjechać osoby uciekające przed wojną na Ukrainie. Zostanie im zapewniony bezpłatny nocleg oraz wyżywienie.

- Obiekt jest już prawie gotowy. Czekamy tylko na informację, że jadą do nas osoby z Ukrainy, to w przeciągu dwóch godzin jesteśmy w stanie ich tu przyjąć. Mamy tu miejsce dla 30 osób. Jesteśmy umówieni także z dwoma firmami - jedna zapewni im bezpłatne wyżywienie w postaci śniadania, obiadu oraz kolacji, a druga podstawowe środki czystości, higieniczne. Uruchomimy naszą kuchnie, gdzie przygotowywane będą świeże posiłki. Chcemy zaangażować w to naszych pracowników, którzy są bardzo chętni do pomocy. Jesteśmy w stanie zapewnić nocleg nawet do końca kwietnia - powiedziała nam Agnieszka Kapituła, dyrektor ośrodka.