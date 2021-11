Grzaniec ogrodzieniecki wypijemy na zamku w ręcznie robionym kubku. Jak powstały?

Zamek Ogrodzieniec chyba wszystkich zaskakuje w tym roku pomysłami. Miecz Wiedźmina, twierdza światła, szachy z odpadów po renowacji zamku, a teraz - ręcznie robione, pamiątkowe kubki. W ostatnich tygodniach, za sprawą Ogrodzienieckiej Twierdzy Światła i wieczorów z duchami oraz legendami, zamek odwiedza wiele turystów. Jesienne, chłodne spacery umilają sobie w karczmie rycerskiej, smakując aromatycznego grzańca. Zapach pomarańczy i goździków unosi się nad całą twierdzą. Już w ten weekend, turyści będą mogli zasmakować go z ręcznie wykonanego kubka przez Weronikę Seweryn-Banaś.

- By nasz grzaniec smakował Wam jeszcze lepiej, postanowiliśmy przygotować dla Was coś absolutnie wyjątkowego. Limitowaną edycję kubków Grzańca Ogrodzienieckiego. Każdy jest inny, wszystkie zostały zrobione ręcznie. To z nich już w ten weekend będziecie mogli popijać najbardziej rozgrzewające wino na Jurze. Komu kubek się spodoba, będzie mógł go kupić i zabrać do domu - czytamy na stronie zamku Ogrodzieniec.