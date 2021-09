II Festiwal Wiesława Ochmana w Zawierciu rozpocznie się już 7 października

Festiwal rozpocznie się już 7 października. To 4 dni różnorodnego programu artystycznego, opartego na spektaklach, koncertach, warsztatach oraz wystawach. Podczas wydarzeń artystycznych usłyszymy muzykę najsłynniejszych polskich i światowych kompozytorów, a także tych znanych mniej, lecz również wybitnych. Będzie to twórczość operowa, operetkowa, jak i pieśniarska, sakralna oraz symfoniczna. Podziwiać będziemy czołowych polskich artystów: śpiewaków i muzyków. Zobaczymy także dzieła najwybitniejszych polskich malarzy przełomu XX i XXI wieku.

- Festiwal Wiesława Ochmana w Zawierciu to wydarzenie artystyczne skierowane zarówno do melomanów, jak i do osób, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę z muzyką klasyczną. W związku z tym trzy spośród sześciu wydarzeń artystycznych będą dostępne dla publiczności za darmo - informują organizatorzy.