Jak głosują mieszkańcy Pilicy w wyborach prezydenckich 2020? Wyniki 1. tury wyborów - jakie będą?

Pojedynek Superbohaterów DC [RECENZJA GRY]

Batman, Superman, Wonder Woman, Aquaman, Flash, Green Lantern, Cyborg! Liga Sprawiedliwości jest gotowa do walki, a Ty? Weź udział w niekończącej się bitwie o prawdę, sprawiedliwość i pokój razem z nimi. Teraz to możliwe - tak jeden ze swoich najnowszych produktów reklamuje wydaw...