Jesienny spacer po Zawierciu - można zobaczyć nową wystawę Wiktoria Żesławska

Jesień nadeszła już do Zawiercia. Coraz więcej drzew nabiera jesiennych barw. To świetna pora, by wybrać się na jesienny spacer. Można podczas niego zobaczyć ciekawą wystawę, przy stadionie w Zawierciu - zobaczcie zdjęcia.