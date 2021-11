Jeże w okolicy szukają schronienia przed niskimi temperaturami - jak można im pomóc?

Jak zadbać o jeże jesienią?

W ostatnich tygodniach, przechodząc przez różne parki, place, czy skwerki możemy zobaczyć spore skupiska zgrabionych, jesiennych liści. Nie wynika to z tego, że pracownicy odpowiednich jednostek nie wywieźli ich po zgrabieniu. Jest to celowy zabieg. Ustawianie takich miejsc z liści to nic innego, jak tworzenie schronienia dla jeży.

- Pracownicy PUK Zawiercie celowo tworzą takie kryjówki, by przed nadchodzącą zimą mogły schować się w nich jeże - informuje Łukasz Konarski, prezydent Zawiercia.

Takie zabiegi wprowadza się w coraz większej ilości miejsc. Niewielki zabieg pozwala na to, by zapewnić schronienie tym zwierzętom. Są one pożyteczne i wiele osób bardzo chciałoby, by taki jeż zamieszkał w ich ogrodzie. Podobne miejsca stworzono także w Porębie. Tam powstały dla jeży specjalne, ogrodzone zagrody.