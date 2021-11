Jurajski certyfikat jakości - kto go może go otrzymać? Trwają zgłoszenia

Jurajski Certyfikat Jakości

Jurajski Certyfikat Jakości to pilotażowy program organizowany przez Związek Gmin Jurajskich. Certyfikat mogą otrzymać usługi realizowane w gminach należących do Związku, które na co dzień wzbogacają ofertę turystyczną na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Otrzymanie takiego certyfikatu to ogromne wyróżnienie. Ma także na celu zapewnienie odpowiedniej jakości usług na terenie Jury.

Kto może się starać o certyfikat? Będzie on przyznawany usługom w czterech kategoriach. Jeśli turyści chcą zostać na Jurze choć na kilku dni, muszą znaleźć miejsce noclegowe. W pierwszej kategorii, certyfikat zostanie przyznany odpowiednim bazom noclegowym jak hotele, pensjonaty, ale i obiekty agroturystyczne oraz kwatery prywatne. Podczas pobytu każdy szuka także miejsca, w którym zje coś smacznego, a najlepiej regionalnego. Usługi gastronomiczne to kolejna kategoria, w której można starać się o prestiżowy certyfikat. Nie ma wycieczki bez rozmaitych atrakcji, które w ramach pilotażowego programu również mogą zdobyć Jurajski Certyfikat Jakości. Wśród atrakcji mogą znaleźć się na przykład jaskinie, muzea, wypożyczalnie sprzętu sportowego, czy parki rozrywki. Czwartą kategorią są produkty spożywcze oraz rzemielśnicze, które nawiązują do tego, co w programie najważniejsze, czyli do Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Mogą to być na przykład produkty wytwarzane przez lokalnych producentów, które mogą także stać się pamiątką z pobytu na Jurze. Zgłoszenia można wysyłać jeszcze do 30 listopada na adres mailowy: [email protected]