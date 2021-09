Juromania 2021 na zamku Bąkowiec w Zawierciu-Skarżycach. Będzie aktywnie i wesoło

Juromania przy zamku Bąkowiec

Jedną z lokalizacji tegorocznej edycji Juromanii będzie zamek Bąkowiec w Zawierciu-Skarżycach. Atrakcje przygotowano tam na sobotę, 18 września i będzie ich naprawdę wiele. Tegoroczna Juromania odbywa się pod hasłem "Jura-aktywna z natury". Nie zabraknie więc aktywności fizycznej, ale i dużej dawki dobrej zabawy.

- Występy stand-upera Mieszka Minkiewicza, kabaretu FiFa - RaFa i Krzysztofa Piaseckiego, Festiwal Polewki, rajd rowerowy czy też spotkanie z siatkarzami klubu Aluron CMC Warta Zawiercie - tak w dużym skrócie wygląda program tegorocznej Juromanii w Zawierciu, w malowniczej scenerii Zamku Bąkowiec - zapowiada Patryk Drabek, naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej w Zawierciu.

Miłośnicy jazdy na rowerze powinni wybrać się na rajd chocholim szlakiem. Po drodze będą czekać na nich niespodzianki oraz szanse na ciekawe nagrody. Od godziny 13 uczestnicy przejadą po nowych trasach rowerowych, a po drodze będą mogli zbierać pieczątki od… chochołów. Gdy zbiorą komplet pieczątek na danej trasie, to przy Zamku Bąkowiec w Zawierciu - Skarżycach otrzymają gadżet Juromanii. Jeśli uczestnicy zdążą pokonać dwie trasy, zebrać wszystkie jedenaście „chocholich podpisów” i ponownie dotrzeć na zawierciański Zamek Bąkowiec, to mogą liczyć na nagrodę główną-niespodziankę. Formularze na pieczątki można odebrać w wypożyczalni rowerów na Dworcu PKP w Zawierciu, w halach OSiR (ul. Moniuszki 10 i Blanowska 40), w Urzędzie Miejskim (ul. Leśna 2) oraz na pływalni przy ulicy Pomorskiej 61. Przy dworcu PKP w Zawierciu od godziny 13 do 15 będzie funkcjonować pogotowie rowerowe. Każdy będzie mógł sprawdzić stan techniczny swojego roweru.