Juromania 2021. Zamek Pilcza w Smoleniu gości wydarzenie. Szlachta polska biła się z Kozakami

Juromania 2021 przy zamku Pilcza w Smoleniu

Smoleń. Przy tutejszym zamku Pilcza w sobotę, 18 września zgromadziło się naprawdę wiele osób. Wszystko za sprawą tegorocznej edycji święta Jury Krakowsko-Częstochowskiej, czyli Juromanii. Co działo się na zamku? Przede wszystkim można było zobaczyć obozowisko Słowian, którzy chętnie zapraszali do siebie, by posłuchać muzyki tamtych czasów, ale także by z nimi porozmawiać i dowiedzieć się czegoś o ich historii. Wszystko to działo się w średniowiecznych namiotach. Szlachta rozbiła na terenie zamku swoją kuchnie polową, gdzie pokazywali jak wyglądało gotowanie w ich czasach i czym żywili się podczas wypraw. Można było podziwiać także ekspozycję w zbrojowni jurajskiej. Najważniejszym punktem imprezy była bitwa. Nie byle jaka, szlachta polska zmierzyła się z siłami Bogdana Chmielnickiego. Ogromne emocje towarzyszyły nie tylko uczestnikom bitwy, ale i widowni. Imprezę zakończył efektowny teatr ognia. Juromania 2021 przyciągnęła do Smolenia tłumy - zobaczcie sami!