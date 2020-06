Już po aukcji na kolej do lotniska w Pyrzowicach: to oni wygrali aukcję na rewitalizacji linii kolejowej 182 Tarnowskie Góry - Zawiercie

Linię Tarnowskie Góry-Zawiercie chce wybudować 8 firm

We wtorek, 5 maja, odbyło się otwarcie ofert w przetargu na odbudowę linii kolejowej nr 182. Linia biegnie pomiędzy Tarnowskimi Górami, a Zawierciem. Do przetargu zgłosiło się 8 firm. Jeśli wybrana zostanie najkorzystniejsza oferta, to prace będą mogły ruszyć jeszcze w tym roku.