Kąpieliska czynne w Zawierciu i okolicy. Jakie kąpieliska są otwarte 9.09.2020?

Spacer na Jurze? Oto kilka propozycji spokojnych miejsc

Zamknięte lokale gastronomiczne, instytucje kulturalne i obiekty sportowe. Do tego zalecenie unikania dużych skupisk ludzi. Czas pandemii koronawirusa nie należy do najłatwiejszych. Co robić, aby nie zwariować w domu? Można wybrać się na długi spacer. Oczywiście w osamotnieniu i ...