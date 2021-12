Karma dla schroniska w Zawierciu zamiast sylwestrowych fajerwerków

Karma zamiast fajerwerków w Zawierciu

W wielu miastach już od kilku lat nie organizuje się tradycyjnych pokazów fajerwerków w noc sylwestrową. Ma to związek przede wszystkim z tym, że ogromne ilości psów panicznie się tego boją. Zdarza się wiele sytuacji, kiedy w panice uciekają swoim właścicielom podczas spaceru, czy z terenu posesji. Zamiast tego organizuje się na przykład pokazy światła, czy pokazy ognia - tak, jak będzie to miało miejsce w Zawierciu. Ponadto, już po raz drugi zachęca się, by pieniądze, które wydalibyśmy na fajerwerki, wydać na karmę dla zwierząt.

- Zbliża się sylwester i zachęcam do tego, by wesprzeć Schronisko Dla Zwierząt W Zawierciu. Tak jak w ubiegłym roku kupmy karmę dla naszych czworonożnych przyjaciół, zamiast wydawać pieniądze np. na fajerwerki.

Jedzenie dla zwierząt można przywieźć bezpośrednio do schroniska albo do Urzędu Miejskiego w Zawierciu. Zawieziemy wszystko jeszcze przed nocą sylwestrową - informuje Łukasz Konarski, prezydent Zawiercia.

Zakupiona karma przyda się podopiecznym schroniska zwłaszcza teraz, zimą. Cały czas w Schronisku dla Zwierząt w Zawierciu przebywa w sumie kilkadziesiąt psów i kotów. Zima to dla nich trudny czas. W ostatnich dniach towarzyszą nam naprawdę niskie temperatury. Zebrana dzięki akcja karma trafi do zwierzaków jeszcze przed nocą sylwestrową.