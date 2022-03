Kaśka Sochacka z prestiżową nagrodą O!Lśnienia. Odda całą kwotę na rzecz potrzebujących obywateli Ukrainy

Kaśka Sochacka to utalentowana piosenkarka, pochodząca z Pradeł w gminie Kroczyce. Nasza redakcja kilkukrotnie o niej pisała - zawsze o ogromnych sukcesach. Pierwsza EPka, albumy, a nawet billboard na nowojorskim Time Square. Teraz też osiągnęła duży sukces. Kaśka Sochacka zdobyła prestiżową nagrodę O!Lśnienia, w konkursie organizowanym przez Onet oraz miasto Kraków. Postanowiła się podzielić swoim sukcesem. Kaśka wygrała w tym konkursie 30 tysięcy złotych i postanowiła przekazać je na pomoc obywatelom Ukrainy.

- Każde takie wyróżnienie to dla mnie bardzo duża motywacja i dziękuję Państwu za to, że te piosenki jakoś skradły Państwa serducho i chcecie na mnie głosować w plebiscytach. To naprawdę dla mnie bardzo duże wyróżnienie. W związku z tym, że kompletnie nie spodziewałam się tej nagrody, to chciałabym ją przeznaczyć na pomoc dla tych, którzy teraz tej pomocy bardzo od nas potrzebują, czyli dla naszych wschodnich sąsiadów - powiedziała Kaśka Sochacka.