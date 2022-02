Kibice na spotkaniu Aluronu CMC Warty Zawiercie z WKS Czarnymi Radom. Zobaczcie zdjęcia! Wiktoria Żesławska

SPORT. To spotkanie nie ułożyło się po myśli Zawiercian: 6 lutego, Aluron CMC Warta Zawiercie przegrali z WKS Czarnymi Radom. Mimo to, kibice dopingowali ich do samego końca. Zobaczcie zdjęcia kibiców.