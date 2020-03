Kinga z Łaz cierpi na nieuleczalną chorobę. Pomóc mogą jej nowatorskie badania. Trwa zbiórka

Kinga to mieszkanka Łaz (powiat zawierciański). Ma dopiero 26 lat, a już Gdy miała 12 lat, zachorowała na NBIA. To choroba zwyrodnieniowa układu nerwowego z odkładaniem żelaza w mózgu typu PKAN. Jest genetyczna i bardzo rzadka. Objawy znacznie różnią się pomiędzy pacjentami. W przypadku Kingi głównym objawem jest niedowład spastyczny czterokończynowy. Od 13 lat młoda kobieta jest "przykuta" do wózka inwalidzkiego.

- Życie Kingi w całości jest uzależnione od wsparcia drugiej osoby. Najgorsze, co może spotkać człowieka, to świadomość, że ma chorobę, która jest nieuleczalna, która powoli doprowadza do przedwczesnej śmierci... - czytamy na stronie zbiórki w serwisie SiePomaga.pl.

Szansą na przeżycie kolejnych lat i lepszy komfort życia są nowatorskie badania enzymatyczne. Prowadzone są w Niemczech oraz USA. Pozwolą na ustalenie w jakim stanie jest obecnie Kinga, a następnie dobrać odpowiednie leczenie i suplementację. Może pozwolić to na zatrzymanie choroby i uratowanie życia młodej kobiety.