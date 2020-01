Kobiety poszukiwane przez policję w woj. śląskim [część 3]. Rozpoznajecie je?

Austriak spowodował tragiczny wypadek. Nie czuje się winny

We wtorek, 14 stycznia, odbyła się rozprawa odwoławcza w sprawie Rolanda G. Austriacki prawnik we wrześniu 2018 roku spowodował groźny wypadek. Ucierpiała w nim m.in. Karolina Bebel. Młoda zawiercianka przez kilka miesięcy była w śpiączce. Obecnie kobieta walczy o powrót do spraw...