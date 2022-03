Kolejni pijani kierowcy w powiecie. Rekordzista miał aż 3,5 promila alkoholu we krwi

Pijani kierowcy na drogach powiatu

Zawierciańska policja regularnie informuje o kolejnych zatrzymanych kierowcach, którzy postanowili wsiąść za kierownicę pod wpływem alkoholu. To niepokojące fakty, ponieważ jazda pod wpływem to prawdziwe zagrożenie dla wszystkich uczestników ruchu. Tym razem, jeden z kierowców miał we krwi aż 3,5 promila alkoholu.