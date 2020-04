Kolizja na ul. Obrońców Poczty Gdańskiej w Zawierciu. Zderzyły się dwa samochody

Do zdarzenia doszło we wtorek, 7 kwietnia, około godziny 19. Na ulicy Obrońców Poczty Gdańskiej w Zawierciu (DW796) zderzyły się dwa samochody osobowe. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że kierująca citroenem 61-latka chciała wyjechać z drogi podporządkowanej. Nie zastosowała się do znaku "Stop". Wymusiła pierwszeństwo prawidłowo jadącemu samochodowi marki audi, którym kierował 29-letni mężczyzna. Pojazdy zderzyły się ze sobą.

Chociaż na miejscu interweniował Zespół Ratownictwa Medycznego, to obrażenia kierowców obu pojazdów nie były poważne. Oboje podróżowali samotnie. Nie jechał z nimi żaden pasażer. Zbadano także ich trzeźwość. Badanie nie wykazało, aby ktoś z nich był pod wpływem alkoholu.