Kolizja trzech pojazdów na zwężeniu drogi w Turzy. Nikomu nic się nie stało

23 lutego około godziny 15, na zwężeniu drogi DW769 w Turzy, doszło do poważnej kolizji. Wzięły w niej udział dwa samochody osobowe oraz bus. Na szczęście, nikomu nic się nie stało. To kolejna kolizja w tym miejscu.

- Kierująca pojazdem mitsubishi jechała w stronę Dąbrowy Górniczej. Z na przeciwka jechał bus, który wyprzedzany był przez samochód osobowy marki BMW. W wyniku tego manewru doszło do zderzenia czołowego dwóch samochodów osobowych. Siła zderzenia była tak duża, że następnie doszło do zderzenia z busem. Kierowcy byli trzeźwi, nikomu nic się nie stało. Działania służb na miejscu trwały do około 21:00 - przekazał nam asp. Tomasz Graboś z KPP w Zawierciu.