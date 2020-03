Koronawirus. 7 przypadków w Szpitalu Powiatowym w Zawierciu

W niedzielę, 22 marca, około godziny 10 Szpital Powiatowy w Zawierciu wydał krótki komunikat w sprawie koronawirusa. Poinformował w nim ilu pacjentów zakażonych koronawirusem znajduje się obecnie w lecznicy. Ich liczba nieznacznie wzrosła od momentu poprzedniego komunikatu. Przypomnijmy, że 16 marca informowano o 5 osobach zakażonych koronawirusem, które przebywały w szpitalu w Zawierciu.

- Obecnie w Szpitalu Powiatowym w Zawierciu przebywa 7 osób, u których wyniki badań laboratoryjnych wykazały zakażenie koronawirusem. Ostatnia przyjęta na oddział osoba to kobieta w sile wieku. Jej stan określany jest jako dobry - czytamy w komunikacie Szpitala Powiatowego w Zawierciu.

Warto dodać, że nie oznacza to, że wszyscy pacjenci są mieszkańcami powiatu zawierciańskiego. Ponadto, Szpital Powiatowy w Zawierciu został wyznaczony do hospitalizowania konkretnych przypadków zakażenia koronawirusem. W minionym tygodniu wojewoda śląski zdecydował, że szpital będzie zajmować się pacjentkami ciężarnymi z rozpoznaniem lub podejrzeniem COVID -19, dziećmi do 18 roku życia z rozpoznaniem lub podejrzeniem COVID -19 oraz pacjentami hospitalizowanymi z powodu zakażenia wirusem COVID -19, u których wystąpiła ostra niewydolność oddechowa.