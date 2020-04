Koronawirus, a odbiór odpadów. Jak radzą sobie firmy wywożące śmieci?

- Pracownikom zostały udostępnione płyny do dezynfekcji, rękawice odporne na czynniki biologiczne oraz maseczki ochronne. Zapewniono częstsze pranie odzieży. Planujemy również wyposażać pracowników w przyłbice oraz ubrania ochronne (zgodnie z wytycznymi ministra Klimatu i GIS). Zwiększono także częstotliwość dezynfekcji i mycia pojazdów, w tym poinstruowano o konieczności dezynfekcji kokpitów. Tam gdzie jest to możliwe pojazdy są dodatkowo ozonowane. Ponadto, zostały wprowadzone procedury dot. codziennych pomiarów temperatury oraz ograniczono liczbę pracowników jednocześnie przebywających w szatniach i jadalniach - czytamy w informacji przesłanej przez biuro prasowe firmy Remondis.

- W związku ze stanem epidemii oraz w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców w okresie od 6 kwietnia do 8 maja przeprowadza akcję mycia i dezynfekcji pojemników do zmieszanych odpadów komunalnych o pojemności 120 litrów, 240 litrów i 1100 litrów Zarówno na terenie nieruchomości jednorodzinnych, jak i wielorodzinnych. W pozostałym okresie pojemniki są dezynfekowane według potrzeb - przekazała Monika Polak-Pałęga z Wydziału Komunikacji Społecznej w Urzędzie Miejskim w Zawierciu.

A co z dezynfekcją pojemników na odpady, które udostępniane są prywatnym posesjom? W przypadku Remondisu odbywa się to z harmonogramem ustalanym na cały rok. Takie harmonogramy ustalane są na podstawie omów zawieranych z poszczególnymi gminami. Pandemia koronawirusa nie zwiększyła częstotliwości. Odpowiedzi na to pytanie ponownie nie udzieliła ALBA. Zakład Gospodarki Komunalnej w Zawierciu zdecydował się na częstsze dezynfekowanie niektórych pojemników na odpady.

Odpady, a koronawirus. Gdzie wrzucać jednorazowe rękawiczki i maseczki ochronne?

Częstsza dezynfekcja pojemników do zmieszanych odpadów komunalnych to nie przypadek. To właśnie do nich mają trafiać maseczki oraz rękawiczki jednorazowe. Warto jednak dodać, że powinniśmy stosować przy tym odpowiednią procedurę. W ten sposób zadbamy o bezpieczeństwo swoje oraz pracowników, którzy zajmują się odbiorem odpadów.

- Osoby zdrowe objęte kwarantanną, osoby stosujące środki zapobiegawcze np. w miejscu pracy, komunikacji miejskiej, w trakcie zakupów, w celu minimalizacji ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniania się koronowirusa powinny zebrać w workach maseczki, rękawiczki i inne środki ochronne stosowane przez osoby zdrowe, zawiązać je, a następnie wrzucić do pojemnika/worka na odpady zmieszane - informuje biuro prasowe firmy Remondis.

Odpady, a koronawirus. Czy będą zmiany w harmonogramie wywozu śmieci?

Zarówno Remondis, jak i Zakład Gospodarki Komunalnej w Zawierciu zapewniają, że pandemia koronawirusa nie ma wpływu na odbiór śmieci w naszym powiecie. Podkreślają jednak, że sytuacja jest dynamiczna i nie wiadomo, czy nie ulegnie zmianie w kolejnych dniach. Odpowiedzi na nasze pytanie ponownie nie udzieliła jedynie firma ALBA.

- Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na chwilę obecną odbywa się bez opóźnień zgodnie z ustalonym harmonogramem wywozu odpadów komunalnych - mówi Monika Polak-Pałęga.