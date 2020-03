Koronawirus. Na ulicach Zawiercia trwa dezynfekcja

W całym kraju mamy coraz więcej przypadków zakażeń koronawirusem. Do wtorku (24 marca) do godziny 13 potwierdzono 774 przypadki zakażenia. Wśród nich jest 82 chorych z województwa śląskiego. Miasta cały czas podejmują działania, które zmierzają do ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa. Zawiercie prowadzi dezynfekcję na ulicach miasta.

Koronawirus w Zawierciu. Trwa dezynfekcja miasta

Za dezynfekcję na ulicach miasta odpowiada Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Zawierciu. Pracownicy PUK oczyszczają przestrzeń miejską za pomocą specjalnego płynu dezynfekującego. Płyn jest bezpieczny zarówno dla mieszkańców, jak i zwierząt. Pracownicy ubrani są przy tym w specjalną odzież ochronną. Ma ona zapewnić im bezpieczeństwo m.in. ze względu na długotrwały kontakt z płynem dezynfekującym.

Dezynfekcję przeszły m.in. przejście podziemne pomiędzy ulicą Towarową, a ulicą 3 Maja w Zawierciu. Dezynfekowane są także barierki, poręcze oraz przyciski sygnalizacji świetlnej na terenie całego miasta. Specjalne procedury wprowadził także Zakład Komunikacji Miejskiej w Zawierciu, który w ten sposób chce ograniczyć możliwość rozprzestrzeniania się koronawirusa w autobusach.