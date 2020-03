Koronawirus. Ogrodzieniec zakupi 10 łóżek dla oddziału zakaźnego w szpitalu w Zawierciu

- Sytuacja jest obecnie bardzo trudna. Mamy tylko jeden szpital w powiecie. Zabezpiecza pacjentów nie tylko z Ogrodzieńca, ale z całego terenu powiatu. Dziękuję, że radni przegłosowali zakup łóżek na oddział obserwacyjno-zakaźny. Drodzy mieszkańcy, to jest w trosce o was. O wasze zdrowie i życie. Teraz nie ma nic bardziej cennego, niż nasze zdrowie - mówiła podczas sesji Anna Pilarczyk-Sprycha. - Te 10 łóżek i wózek reanimacyjny będzie służył wszystkim mieszkańcom powiatu. Ale wszystkim życzę, aby nigdy nie musieli znaleźć się na tym oddziale. Niech ten wirus ominie gminę Ogrodzieniec - dodała.

W czwartek, 26 marca, odbyła się sesja nadzwyczajna rady gminy Ogrodzieniec. Jednym z punktów obrad było przyjęcie uchwały, w której gmina udziela nieodpłatnej pomocy rzeczowej Szpitalowi Powiatowemu w Zawierciu. Będzie to 10 łóżek szpitalnych, które trafią na oddział obserwacyjno-zakaźny oraz wózek reanimacyjny. Łącznie na ten cel przeznaczonych zostanie nieco ponad 87 tys. złotych.

Szczegółowe warunki udzielenia pomocy rzeczowej zostaną określone w umowie zawartej przez gminę Ogrodzieniec oraz Szpital Powiatowy w Zawierciu.

- To jest tylko 10 łóżek. Na cały powiat zawierciański, który ma 130 tysięcy mieszkańców. Mam nadzieję, że jeśli będziemy w izolacji, to nie dojdzie do tego, że pacjentów będzie dużo - mówiła Anna Pilarczyk-Sprycha.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie. "Za" głosowało 12 radnych, którzy byli obecni na nadzwyczajnej sesji rady gminy Ogrodzieniec.

Warto dodać, że rada gminy Ogrodzieniec podjęła także uchwałę w sprawie zakazu korzystania z otwartych obiektów plenerowych służących do rekreacji i wypoczynku oraz zabytków na terenie gminy.

- Uchwała ta jest podyktowana naszym bezpieczeństwem. Gmina Ogrodzieniec na dzień dzisiejszy wywiązuje się w 80 proc. z postulatu "Pozostań w domu". Część ludzi - nie tylko mieszkańców, ale także turystów - przyjeżdża i spaceruje po naszych obiektach. A tak przecież roznosi się wirus - mówiła Anna Pilarczyk-Sprycha.